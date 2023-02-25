В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 29-летней жительницы Острожской общины, которой инкриминируют мошенничество.

Об этом сообщает Острожский отдел Здолбуновской окружной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что в октябре-ноябре 2022 года в соцсети Facebook женщина разместила ложное объявление под видом сбора средств на транспортировку тела своего умершего ребенка из Германии в Украину.

На горе матери откликнулись жители Волынской, Запорожской, Черкасской, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областей. Они перечислили на карточку злоумышленницы.

Обвиняемая при этом, получив деньги, прекращала общение с благотворителями и использовала средства в собственных нуждах. Когда потерпевшие догадались о мошенническом способе женщины спекулирования жизнью собственных детей – обратились в полицию и сообщили о совершенных преступлениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

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