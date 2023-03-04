Снігові опади поширяться на частину центральних регіонів України, а також можуть виникнути ще в одній області.

Найближчими днями в Україні утримається вітряна та прохолодна погода з невеликими опадами, ожеледицею. Також, згідно з даними порталу Ventusky, найближчим часом в Україні очікуються мінливі погодні умови зі зниженням температури повітря та снігопадами.

Згідно із прогнозами синоптиків, значне погіршення погодних умов очікується з 15 березня. У цей день сніг прогнозується у західних регіонах та на півночі України, а також увечері на центральних територіях.

Погода не покращиться наступного дня, 16 березня. Снігопади очікуються у північних та західних регіонах, за винятком Волинської області, а також деяких районів Львівської та Рівненської областей. Увечері 16 березня снігові опади поширяться на частину центральних регіонів України, а також можуть виникнути на Одещині.

17 березня снігопади пройдуть у центральних, північних та деяких південних регіонах України, а також можуть бути помічені у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Увечері 17 березня очікується збереження аналогічної погоди, згідно з прогнозами астрологів.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на кілька днів в Україні, крім південної частини, очікують на пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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