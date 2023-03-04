В ближайшие дни в Украине сохранится ветренная и прохладная погода с небольшими осадками, гололедицей. Также, согласно данным портала Ventusky, в ближайшее время в Украине ожидаются изменчивые погодные условия с снижением температуры воздуха и снегопадами.
Согласно прогнозам синоптиков, значительное ухудшение погодных условий ожидается с 15 марта. В этот день снег прогнозируется в западных регионах и на севере Украины, а также вечером на центральных территориях.
Погода не улучшится на следующий день, 16 марта. Снегопады ожидаются в северных и западных регионах, за исключением Волынской области, а также некоторых районов Львовской и Ровенской областей. Вечером 16 марта снежные осадки распространятся на часть центральных регионов Украины, а также могут возникнуть в Одесской области.
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17 марта снегопады пройдут в центральных, северных и некоторых южных регионах Украины, а также могут быть замечены в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Вечером 17 марта ожидается сохранение аналогичной погоды, согласно прогнозам астрологов.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, на несколько дней в Украине, кроме южной части, ожидают порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, ВСУ получили новое преимущество в битве за Бахмут.
Также появились фото и подробности с места мощных взрывов на российском аэродроме.
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