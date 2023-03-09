Відмовитись від евакуації буде не можна. Про це попередили в Мінреінтеграції, коментуючи схвалення Кабміном механізму примусової евакуації дітей із зон бойових дій, пише Politeka.net.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук підкреслила, що примусова евакуація дітей є додатковим інструментом в межах обов’язкової евакуації, яка наразі діє лише в Донецькій області. Також вона зауважила, що зараз фактично лише Бахмут підпадає під критерії застосування примусової евакуації дітей.

За її словами, не йдеться про відбирання дітей у батьків, а також не йдеться про застосування фізичного примусу.

Юридична особливість примусової евакуації дітей, за її словами, полягає у тому, що принаймні один з батьків не має права відмовитись від евакуації й має супроводжувати дитину під час евакуації.

Також посадовиця нагадала про статтю 166 Кримінального кодексу, згідно з якою батьків може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за свідоме піддання дитини фізичній небезпеці.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів схвалив ініціативу з примусової евакуації дітей із зон бойових дій.

«Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника», – йшлось у повідомленні.

За даними Кабміну, під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Станом на 7 березня у Бахмуті залишалося менш як 4 000 цивільних, серед них щонайменше 38 дітей.

До повномасштабної війни в Бахмуті жили понад 70 тисяч людей, із них 12 тисяч – діти.

Нагадаємо, що генерал Сирський зробив нову заяву щодо Бахмута і наступу ЗСУ.

Також повідомлялось, що волонтери допомогли багатодітній родині з Маріуполя знайти новий будинок.