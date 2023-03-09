Отказаться от эвакуации будет нельзя. Об этом предупредили в Минреинтеграции, комментируя одобрение Кабмином механизма принудительной эвакуации детей из зон боевых действий, пишет Politeka.net.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук подчеркнула, что принудительная эвакуация детей является дополнительным инструментом в рамках обязательной эвакуации, действующей в Донецкой области. Также она отметила, что сейчас фактически только Бахмут подвергается критериям применения принудительной эвакуации детей.

По ее словам, речь не идет об отнятии детей у родителей, а также речь не идет о применении физического принуждения.

Юридическая особенность принудительной эвакуации детей, по ее словам, состоит в том, что, по крайней мере, один из родителей не имеет права отказаться от эвакуации и сопровождать ребенка во время эвакуации.

Также чиновница напомнила о статье 166 Уголовного кодекса, согласно которой родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за сознательное подавление ребенка физической опасности.

Напомним, на днях Кабинет министров одобрил инициативу по принудительной эвакуации детей из зон боевых действий.

«Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения. Обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя», – говорилось в сообщении.

По данным Кабмина, соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

По состоянию на 7 марта в Бахмуте оставалось менее 4 000 гражданских, в том числе по меньшей мере 38 детей.

До полномасштабной войны в Бахмуте жило более 70 тысяч человек, из них 12 тысяч – дети.

Напомним, что генерал Сырский сделал новое заявление по Бахмуту и ​​наступлению ВСУ.

Также сообщалось, что волонтеры помогли многодетной семьи из Мариуполя найти новый дом.