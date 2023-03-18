У ньому нібито багато форм, що суперечать, зокрема – мова про посилення позиції Міністра оборони, він має отримати уповноваження, у тому числі стосовно права подавати кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначень на керівні посади.

Також у законі нібито є положення щодо обмежень прав військових. Про це поінформував народний депутат від Голосу та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю НВ.

«З'явилися якісь фейкові норми у законі, які хтось розігнав. До цього я працював із законопроектом 4210, а потім мені сказали, що нібито там з'явилися норми, які не дозволяють військовим політично висловлюватись чи не дозволяють військовим балотуватися до органів влади, чи бути кандидатом у депутати. Я теж вирішив перевірити, адже я теж військовий, який зараз перебуває у ВРУ.

Таких норм там немає, більше того, не планувалися вноситися і будь-які виправлення до проекту. Хтось розігнав фейк, заявивши військовим, що хтось намагається обрізати їхні права», - поінформував Коваленко.

Він додав, що насправді ніхто б не став голосувати за подібні поправки, адже це пряме порушення Конституційного права.

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