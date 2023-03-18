В нем якобы много противоречащих форм, в частности – речь об усилении позиции Министра обороны, он должен получить уполномочия, в том числе касающиеся права подавать кандидатуры офицеров высшего военного командования для назначений на руководящие должности.

Также в законе якобы есть положения, которые касаются ограничений прав военных. Об этом проинформировал народный депутат от Голоса и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью НВ.

«Появились какие-то фейковые нормы в законе, которые кто-то разогнал. До этого я работал с законопроектом 4210, а потом мне сказали, что якобы там появились нормы, которые не разрешают военным политически высказываться или не разрешают военным баллотироваться в органы власти, или быть кандидатом в депутаты. Я тоже решил проверить, ведь я тоже военный, который находится сейчас в ВРУ.

Таких норм там нет, более того, не планировались вноситься и какие-либо правки в проект. Кто-то разогнал фейк, заявив военным, что кто-то пытается обрезать их права» - проинформировал Коваленко.

Он добавил, что в реальности никто бы не стал и голосовать за подобные поправки, ведь это прямое нарушение Конституционного права.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

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