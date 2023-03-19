Ситуація з постачанням озброєння окупантам та українським захисникам помітно відрізняється через низку причин. Про це розповів військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов (щоб подивитися все відео, доскролльте сторінку до кінця).

Про дефіцит боєприпасів, про шлюб, а також про «снарядний голод» говорили давно. З боку Росії це пояснювалося логістичними проблемами - склади треба розміщувати в правильних зонах, хоча б в 80 км від зони бойових дій. Однак треба багато транспорту, заправників та палива, тому вони просто не встигають довозити потрібні запаси.

Що ж до українських захисників, ситуація залишається напруженою:

«Наразі очевидно, що нинішнє російсько-українське протистояння – це війна артилерій, потрібні і артилерійські засоби, і запаси до них. Тут, зараз і у великій кількості.

Популярні новини зараз

Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент

Додаткові вихідні у квітні 2023 року: як відпочиватимуть українці

Буде лише один сонячний день: квітень не порадує гарною погодою, але є і плюси

Ситуація критична: українцям повідомили, що зараз відбувається на Херсонщині та Запоріжжі

Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
Показати ще

Насправді ми маємо дуже серйозну проблему. Одна країна навіть із найсильнішою економікою не може реалізувати та забезпечити всі потреби сил оборони – надто сильні бойові дії зараз йдуть.

Ми часто бачимо, які переговори ведуться і про яку техніку, навіть про ракети дальністю до 300 км. Але тут і зараз нам потрібні звичайні, як для сучасного бою: міни, артилерійські снаряди. Без цього утримувати ворога неможливо», - розповів експерт.

російська техніка, окупанти, війна

Він помітив, що без цього неможливо провести контрнаступ.

«Тут треба розуміти, контрнаступ української армії почнеться лише тоді, коли ми матимемо достатню кількість боєприпасів та іншого озброєння» - додав екс-спікер Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, на полі бою помітили важливі зміни – це хороший знак.

Також повідомлялося, що росіяни вигадали, кого ще можна притягнути на фронт.

Крім того, Politeka.net писала про новий ракетний удар по Харкову.