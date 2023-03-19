Ситуація з постачанням озброєння окупантам та українським захисникам помітно відрізняється через низку причин. Про це розповів військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов (щоб подивитися все відео, доскролльте сторінку до кінця).

Про дефіцит боєприпасів, про шлюб, а також про «снарядний голод» говорили давно. З боку Росії це пояснювалося логістичними проблемами - склади треба розміщувати в правильних зонах, хоча б в 80 км від зони бойових дій. Однак треба багато транспорту, заправників та палива, тому вони просто не встигають довозити потрібні запаси.

Що ж до українських захисників, ситуація залишається напруженою:

«Наразі очевидно, що нинішнє російсько-українське протистояння – це війна артилерій, потрібні і артилерійські засоби, і запаси до них. Тут, зараз і у великій кількості.

Насправді ми маємо дуже серйозну проблему. Одна країна навіть із найсильнішою економікою не може реалізувати та забезпечити всі потреби сил оборони – надто сильні бойові дії зараз йдуть.

Ми часто бачимо, які переговори ведуться і про яку техніку, навіть про ракети дальністю до 300 км. Але тут і зараз нам потрібні звичайні, як для сучасного бою: міни, артилерійські снаряди. Без цього утримувати ворога неможливо», - розповів експерт.

Він помітив, що без цього неможливо провести контрнаступ.

«Тут треба розуміти, контрнаступ української армії почнеться лише тоді, коли ми матимемо достатню кількість боєприпасів та іншого озброєння» - додав екс-спікер Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, на полі бою помітили важливі зміни – це хороший знак.

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