Ситуация с поставкой вооружения оккупантам и украинским защитникам заметно отличается из-за ряда причин. Об этом рассказал военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев (чтобы посмотреть все видео, доскролльте страницу до конца).
О дефиците боеприпасов, о браке, а также о «снарядном голоде» говорили давно. Со стороны рф это объяснялось логистическими проблемами – склады надо размещать в правильных зонах, хотя бы в 80 км от зоны боевых действий. Однако надо много транспорта, заправщиков и топлива, поэтому они просто не успевают довозить нужные припасы.
Что же касается украинских защитников, ситуация остается напряженной:
«Сейчас очевидно, что нынешнее российско-украинское противостояние – это война артиллерий, нужны и артиллерийские средства, и припасы к ним. Здесь, сейчас и в больших количествах.
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На самом деле мы имеем очень серьезную проблему. Одна страна даже с самой сильной экономикой не может реализовать и обеспечить все потребности сил обороны – слишком сильные боевые действия сейчас идут.
Мы часто видим, какие переговоры ведутся и о какой технике, даже о ракетах дальностью до 300 км. Но здесь и сейчас нам необходимы обычные, как для современного боя: мины, артиллерийские снаряды. Без этого удерживать врага невозможно», - рассказал эксперт.
Он подметил, без этого невозможно провести контрнаступление.
«Тут надо понимать, контрнаступление украинской армии начнется только тогда, когда у нас будет достаточное количество боеприпасов и другого вооружения» - добавил экс-спикер Генерального штаба ВСУ.
Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».
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