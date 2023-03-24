Директор Національного антарктичного центру, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі "Radio NV" розповів, що Пригожину набридло воювати в Україні.

"Я припускаю, що це може бути правдою. Тому що, власне, а що йому вже тут ловити. Йому "закрили кран". Я зараз навіть не про те, що йому перестали давати снаряди, які він скаже, це не правда. Його по снарядах прирівняли до звичайних російських стройових частин, до цього у нього був особливий режим в першу чергу все дайте "Вагнеру", а все що лишиться - "мобікам". Його просто урівняли з "мобіками", - розповів Дикий.

За словами екс-командир роти батальйону "Айдар", причина криється в іншому.

"Йому перекрили можливість вербувати зеків. У тих зеків які вижили наразі у його цих абсолютно шалених наступальних операціях, які одразу вже плануються вже з таким рівнем втрат, які жодна сучасна армія взагалі не розглядала, як можливі. В 21 столітті в принципі не вважаться прийнятними такі втрати, йому перекрили можливість вербувати їм заміну. Ті, що вижили - наближаються до кінця 6-міісячного контракту, а там була чітка умова - 6 місяців ти воюєш, як гарматне мясо, швидше за все здохнеш, але якщо виживеш - повна амністія і повернення в росію", - повідомив Євген Дикий.

Також він додав, що Пригожину доведеться дотриматися правил контракту, проте знайти нове "гарматне м'ясо" окупантам буде вкрай непросто.

"І швидше за все їм доведеться дотримати це. Бо якщо буде ще й потужний кидок в кінці, відвоював 6 місяців, а от тепер ми тебе змушуємо підписати під дулом автомати наступний 6-місяцний контракт - у цьому випадку ці люди або збунтуються або масово дизертируються чи здадуться на наш бік. Тому швидше за все їх доведеться відпустити. А раз так, то йому більш нема де брати людей", - додав Дикий.

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