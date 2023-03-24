Директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире "Radio NV" рассказал, что Пригожину надоело воевать в Украине.

"Я предполагаю, что это могжет быть правдой. Потому что, собственно, а что ему уже здесь ловить. Ему "закрыли кран". Я сейчас даже не о том, что ему перестали давать снаряды, которые он скажет, это не правда. по снарядам приравняли к обычным российским строевым частям, до этого у него был особый режим в первую очередь все дайте "Вагнеру", а все что останется - "мобикам". Его просто уравняли с "мобиками", - рассказал Дикий .

По словам экс-командир роты батальона "Айдар", причина кроется в другом.

"Ему перекрыли возможность вербовать зэков. У тех выживших зеков в его этих совершенно безумных наступательных операциях, которые сразу уже планируются уже с таким уровнем потерь, которые ни одна современная армия вообще не рассматривала, как возможны. В 21 веке в принципе не считаются приемлемыми". такие потери, ему перекрыли возможность вербовать им замену.Выжившие приближаются к концу 6-месячного контракта, а там было четкое условие - 6 месяцев ты воюешь, как пушечное мясо, скорее всего сдохнешь, но если выживешь - полная амнистия и возвращение в Россию", - сообщил Евгений Дикий.

Также он добавил, что Пригожину придется соблюсти правила контракта, однако найти новое "пушечное мясо" оккупантам будет крайне непросто.

"И скорее всего им придется сдержать это. Потому что если будет еще и мощный бросок в конце, отвоевал 6 месяцев, а вот теперь мы тебя заставляем подписать под дулом автоматы следующий 6-месячный контракт – в этом случае эти люди либо взбунтуются, либо массово дизертируются" или сдадутся на нашу сторону. Поэтому скорее всего их придется отпустить. А раз так, то ему больше негде брать людей", - добавил Дикий.

Напомним, боец ​​ВСУ рассказал, как удается ломать планы России: пытаются забрасывать "пушечным мясом", но это не сработает.

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