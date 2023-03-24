Олег Жданов у своєму youtube-каналі поділився думкою, як ЗСУ можуть звільнити Донецьку та Луганську області наблизившись до кордону Росії та обійшовши скупчення окупантів.

"Варіант із заходом уздовж державного кордону з півночі або з півдня, якщо ми там прорвемося і такий гак зробимо через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і підемо через Новоазовськ нагору на Ізварине вздовж кордону - такий варіант можливий. Рух уздовж кордону може бути як рейд наших військ як по нашій стороні, так цілком можливо може бути Генштаб і здійснить таку спробу рейду на кордоні.

Також Жданов розповів про так звану "лінію Мажино", яка могла б перешкодити ЗСУ звільняти захоплені окупантами території.

"Так немає жодної лінії Мажино. Вони збиралися йти в наступ. Вони прикривалися мінними полями інженерними загородженнями, але основні зусилля вони спрямовували на те, що вони підуть у наступ", - додав військовий експерт.

Таким чином окупанти припустилися фатальної помилки, вирішивши йти в наступ.

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