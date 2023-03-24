Олег Жданов в своем youtube-канале поделился мнением, как ВСУ могут освободить Донецкую и Луганскую области приблизившись к границе рф и обойдя скопление оккупантов.

"Вариант с заходом вдоль государственной границы с севера или с юга, если мы там прорвемся и такой крюк сделаем через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и пойдем через Новоазовск наверх на Изварино вдоль границы - такой вариант возможен. Движение вдоль границы может быть в качества рейда наших войск как по нашей стороне, так вполне возможно может быть Генштаб и предпримет такую попытку рейда доль границы. Но нужно будет снести артиллерию, которую россия тут же стянет к границам", - заявил Жданов.

Также Жданов рассказал о так называемой "линии Мажино", которая могла бы помешать ВСУ освобождать захваченные оккупантами территории.

"Так нет никакой линии Мажино. Они собирались идти в наступление. Они прикрывались минными полями инженерными заграждениями, но основные усилия они направляли на то, что они пойдут в наступление", - добавил военный эксперт.

Таким образом оккупанты допустили фатальную ошибку решив идти в наступление.

Напомним, боец ​​ВСУ рассказал, как удается ломать планы России: пытаются забрасывать "пушечным мясом", но это не сработает.

Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, какой "сюрприз" готовят ВСУ для Пригожина: котел для "Вагнера" ​​в Бахмуте.

Также Politeka писала, названа задача-минимум контрнаступления ВСУ.