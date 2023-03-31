Телеведучий Юрій Горбунов зазначив, що росіяни вкрали винаходи в інших народів, а потім приписали собі їх.

Росіяни багато століть крадуть історичні цінності, винаходи, музику і навіть рецепти чужих кухонь приписують собі. Український телеведучий та актор Юрій Горбунов у своїх Інстаграм-Сториз торкнувся цієї теми. Знаменитість зібрав цікаві факти та озвучив їх для своїх підписників.

Зокрема телеведучий назвав несподіваний факт, про який мало хто знає. Так, виявляється знамениту горілку вигадали далеко не росіяни.

"Мало хто знає, але горілку вигадали не росіяни. Вони її вкрали, як і багато іншого. Насправді ж справжня горілка - це польський винахід. У польських літописаннях слово "wodka", як алкогольний напій, з'являється у 1534 році. А у росіян це слово з'являється через 150 років. Після того, як козаки з поляками брали Москву. Все, що вигадали московити самі - це топиться у дерев'яних туалетах", - розповів Юрій Горбунов.

Як зазначив ведучий те саме і з балалайкою. Виявилося, що цей винахід вони вкрали у тюрських народів, коли перебували під Золотою Ордою.

"Тоді був дуже популярний музичний інструмент домбра. Московитам було складно його повторити, тому вони його спростили і назвали балалайкою. Але навіть назву вкрали, бо слово "балала" з тюрської означає - молодий співак. Все, що вони самі вигадали - це вміти їсти млинці з лопати", - з усмішкою заявив Юрій Горбунов.

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