Телеведущий Юрий Горбунов отметил, что россияне украли изобретения у других народов, а потом приписали себе их.

Россияне многие столетия крадут исторические ценности, изобретения, музыку и даже рецепты чужих кухонь приписывают себе. Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов в своих Инстаграм-Сториз коснулся этой темы. Знаменитость собрал интересные факты и озвучил их для своих подписчиков.

В частности, телеведущий назвал неожиданный факт, о котором мало кто знает. Так, оказывается знаменитую водку придумали далеко не россияне.

"Мало кто знает, но водку придумали не россияне. Они ее украли, как и многое другое. На самом же деле, настоящая водка - это польское изобретение. В польских летописаниях слово "wodka", как алкогольный напиток, появляется в 1534 году. А у россиян это слово появляется через 150 лет. После того, как козаки с поляками брали Москву. Все, что придумали московиты сами - это топится в деревянных туалетах", - рассказал Юрий Горбунов.

Как отметил ведущий то же самое и с балалайкой. Оказалось, что это изобретение они украли у тюрских народов, когда были под управлением Золотой Орды.

"Тогда был очень популярен музыкальный инструмент домбра. Московитам было сложно его повторить, потому они его упростили и назвали балалайкой. Но даже название украли, потому что слово "балала" с тюрского означает - молодой певец. Все, что они сами придумали - это уметь кушать блины с лопаты", - с усмешкой заявил Юрий Горбунов.

Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.