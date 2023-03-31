Популярна співачка Тіна Кароль нещодавно виступила перед шанувальниками у скромнішому образі, ніж зазвичай.

У Нью-Йорку артистка зустрілася не лише з колегами, а й із шанувальниками. Зірка розповіла про своє життя, поділилася планами на майбутнє та встигла виконати кілька імпровізацій-номерів.

Як відомо, українська співачка зараз перебуває з концертним туром у США, де виступає на підтримку України. Перед публікою цього разу Кароль з'явилася в досить скромній і стриманій цибулі – обрала вільного крою піджак, жовту сукню без принта та з мінімумом прикрас.

Вбрання, яке обрала Тіна, можна носити не лише з туфлями на підборах, а й із взуттям на низькому ходу, наприклад, мюлями, лоферами, масивними босоніжками. Такий експеримент завжди виглядає стильно.

Раніше артистка вирішила вразити українців цілою серією безтурботних кадрів, зроблених поза концертним життям. Кароль постала перед камерою зі звичним яскравим макіяжем із червоною помадою.

«Вона їла хліб і каву, а олія чекала своєї слави. Та так і не дочекався маестро її поцілунок та чері з песто. Вона – давній фантомний його біль, а кухар – раптово захворів» - незвичайно підписала кадри Тіна.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.