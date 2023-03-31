Популярная певица Тина Кароль недавно выступила перед поклонниками в более скромном образе, чем обычно.

В Нью-Йорке артистка встретилась не только с коллегами, но и с поклонниками. Звезда рассказала о своей жизни, поделилась планами на будущее и успела исполнить несколько импровизаций-номеров.

Как известно, украинская певица сейчас находится с концертным туром в США, где выступает в поддержку Украины. Перед публикой в этот раз Кароль появилась в довольно скромном и сдержанном луке - выбрала свободного кроя пиджак, желтое платье без принта и с минимумом украшений.

Наряд, который выбрала Тина, можно носить не только с туфлями на каблуке, но и с обувью на низком ходу, например, мюлями, лоферами, массивными босоножками. Такой эксперемент всегда выглядит стильно.

Ранее артистка решила впечатлить украинцев целой серией беззаботных кадров, сделанных вне концертной жизни. Кароль предстала перед камерой с привычным ярким макияжем с красной помадой.

«Она ела хлеб и кофе, а масло ждало своей славы. Да так и не дождался маэстро ее поцелуй и чери из песто. Она – давняя фантомная его боль, а повар – внезапно заболел» - необычно подписала кадры Тина.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.