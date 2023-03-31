В Нью-Йорке артистка встретилась не только с коллегами, но и с поклонниками. Звезда рассказала о своей жизни, поделилась планами на будущее и успела исполнить несколько импровизаций-номеров.
Как известно, украинская певица сейчас находится с концертным туром в США, где выступает в поддержку Украины. Перед публикой в этот раз Кароль появилась в довольно скромном и сдержанном луке - выбрала свободного кроя пиджак, желтое платье без принта и с минимумом украшений.
Наряд, который выбрала Тина, можно носить не только с туфлями на каблуке, но и с обувью на низком ходу, например, мюлями, лоферами, массивными босоножками. Такой эксперемент всегда выглядит стильно.
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Ранее артистка решила впечатлить украинцев целой серией беззаботных кадров, сделанных вне концертной жизни. Кароль предстала перед камерой с привычным ярким макияжем с красной помадой.
«Она ела хлеб и кофе, а масло ждало своей славы. Да так и не дождался маэстро ее поцелуй и чери из песто. Она – давняя фантомная его боль, а повар – внезапно заболел» - необычно подписала кадры Тина.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.