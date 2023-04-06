Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни виїхав з Росії і повністю пристосував свою творчість українською та англійською мовами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист анонсував новий закордонний тур та заінтригував новинками.

Як виявилося, вже за місяць Макс вирушить до Європи з новим туром Bestseller, до якого зараз активно готується. А потім уже ближче до кінця травня артист дасть кілька концертів у Казахстані. У новій відео Барських показав фрагмент хореографічної постановки з дівчатами-танцівницями у сріблястих костюмах.

У підписі до публікації Макс написав: "Наша команда повністю готова до нового туру Bestseller. Нагадую, що перші концерти відбудуться вже 5, 6 й 8 травня в Польщі (Варшава, Вроцлав і Краків) та 24, 26 і 28 травня у Казахстані (Астана, Алмати і Караганда відповідно). Вчіть слова нової пісні, бо незабаром на вас чекає ще одна прем‘єра".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію виконавця:

"Приємних добрих людей у ​​залі, теплової атмосфери та незабутніх вражень від концерту".

"Вдалого туру тобі. Сил, натхнення та успіхів у будь-яких починаннях".

"Бажаю тобі і твоїй команді прекрасних та вдалих виступів у гастрольному турі".

"Бажаю вдалого туру та успіхів у творчості! Люблю пісні, дякую".

"Супер, так хочеться на твій концерт".

"Підготовка до туру йде повним ходом – нові костюми, модна хореографія та сучасна постановка, кажуть, що буде цікаво, вражаюче та грандіозно".

Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.

Як повідомляла Politeka, "Скиньте йому номер Лукашенка": Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.

Також Politeka писала, що "Перестаньте чіплятися до мене": Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.