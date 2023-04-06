Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны уехал из россии и полностью приспособил свое творчество на украинский и английский язык, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист анонсировал новый заграничный тур и заинтриговал новинками.

Как оказалось, уже через месяц Макс отправится в Европу с новым туром Bestseller, к которому сейчас активно готовится. А затем уже ближе к концу мая артист даст несколько концертов в Казахстане. В новой видео Барских показал фрагмент хореографической постановки с девушками-танцовщицами в серебристых костюмах.

В подписи к публикации Макс написал: "Наша команда полностью готова к новому туру Bestseller. Напомним, что первые концерты состоятся уже 5, 6 и 8 мая в Польше (Варшава, Вроцлав и Краков) и 24, 26 и 28 мая в Казахстане (Астана, Алматы и Караганда соответственно). Учите слова новой песни, потому что скоро вас ждет еще одна премьера".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя:

"Приятных хороших людей в зале, тепловой атмосферы и незабываемых впечатлений от концерта".

"Удачного тура тебе. Сил, вдохновения и успехов в любых начинаниях".

"Желаю тебе и твоей команде прекрасных и удачных выступлений в гастрольном туре".

"Желаю удачного тура и успехов в творчестве! Обожаю песни, спасибо".

"Супер, так хочется на концерт твой".

"Подготовка к туру идет полным ходом – новые костюмы, модная хореография и современная постановка, говорят, что будет интересно, впечатляюще и грандиозно".

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