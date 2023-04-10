Фермери хочуть почати садити овочі там, де раніше цього не робили, тому варто очікувати здешевлення продуктів.

Цього року ціни на популярні продукти неодноразово били рекорди. Наприклад, вартість цибулі стала настільки більшою, що такої ціни не було навіть за найважчої економічної кризи в країні.

Представник нідерландської компанії з вирощування часнику та цибулі Gourmet Юліанна Мусса розповіла в Agro Portal, коли ціна на цей овоч спаде.

За даними Мінфіну, білу цибулю в середньому продають по 88,90 грн. за кілограм. У той же час цибулю можна купити в середньому за 56,27 грн, а синю цибулю за 54,90 грн.

Дефіциту не очікується, адже в західних областях України вже почали вирощувати цей овоч. Раніше це робили на Херсонщині, але через постійні обстріли українські фермери там не змогли приступити до посіву. На зниження цін також впливає те, що не було дефіциту із посадковим матеріалом, фермери могли отримати посівний матеріал як українського виробництва, так і іноземного.

Тому незабаром вже очікується стабілізація ціни на цибулю і вже наприкінці весни, а саме в травні, можна чекати на здешевлення цибулі.

"Ціни на цибулю впадуть наприкінці весни, і ринок стабілізується. Звичайно, цибуля не може коштувати, як минулого року, але й не досягне такої пікової позначки, як цього року", - додала Юліанна Мусса.

Але сильно радіти не варто: у сегменті овочі ми все ще істотно залежатимемо від імпорту, а це постійна загроза для зниження цін на популярні продукти. До того ж, продовжує діяти правило "ера дешевого продукту закінчилася".

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