Фермеры хотят начать сажать овощи там, где ранее этого не делали, потому стоит ожидать удешевления прродуктов.

В этом году цены на популярные продукты не раз били рекорды. Например, стоимость репчатого лука стала настолько больше, что такой цены не было даже при самом тяжелом экономическом кризисе в стране.

Представитель нидерландской компании по выращиванию чеснока и лука Gourmet Юлианна Мусса рассказала в Agro Portal, когда цена на этот овощ спадет.

По данным Минфина, белый лук в среднем продают по 88,90 грн. за килограмм. В то же самое время репчатый лук можно купить в среднем за 56,27 грн, а синий лук за 54,90 грн.

Дефицит не ожидается, ведь в западных областях Украины уже начали выращивать это овощ. Раньше это делали на Херсонщине, но из-за постоянных обстрелов, украинские фермеры там не смогли приступить к посеву. На снижение цен также влияет то, что не было дефицита с посадочным материалом, фермеры могли получить посевной материал как украинского производства, так и иностранного.

Потому вскоре уже ожидается стабилизация цены на лук и уже в конце весны, а именно в мае, можно ждать удешевления лука.

"Цены на лук упадут в конце весны, и рынок стабилизируется. Конечно, лук не может стоить, как в прошлом году, но и не достигнет такой пиковой отметки, как в этом году" - добавила Юлианна Мусса.

Но сильно радоваться не стоит: в сегменте овощи мы все еще будем существенно зависеть от импорта, а это постоянная угроза для снижения цен на популярные продукты. К тому же продолжает действовать правило "эра дешевого продукта закончилась".

Напомним, что популярный овощ удорожает еще больше, нелестный прогноз.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут выплаты от международных организаций.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.