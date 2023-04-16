Співачка Настя Каменських продовжує стикатися з критикою після того, як втекла з Потапом із країни і повернулася лише через півроку. При цьому її чоловік не розкриває, чи він повернувся в Україну і не з'являється на публіці.

«Зі світлим святом Великодня вас. Хочу побажати всій Україні миру та спокою. Нехай світле свято наповнить серця любов'ю та надією на краще майбутнє. Це свято нагадує нам, що добро і віра завжди перемагають зло та страждання. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте та пам'ятайте про тих, хто потребує допомоги.

Нашим захисникам Збройних Сил України хочу побажати мужності та сили, які необхідні для того, щоб захищати нашу країну щодня» - написала Настя.

У мережі частина підтримала привітання, а інша не обійшлася без критики:

"Воістину Воскрес; Спасибі взаємно; І тебе зі святом; як там наш патріот потап?; Де потопка?; Фото не дуже свято; Де твій живіт? І знову одна, Потап десь далеко-далеко».

Раніше Настя чесно відповіла на питання про розлучення, і тим самим поклала край усім розмовам на цю тему.

"Ми не розлучаємося з чоловіком. Не розлучалися і не будемо. Поки що точно. Коли ми вирішимо щось змінити, то ви будете першими, хто про це дізнається. У нас все добре, нічого не змінилося", - зізналася Каменських.

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