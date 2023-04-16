Певица Настя Каменских продолжает сталкиваться с критикой после того, как сбежала с Потапом из страны и вернулась лишь спустя полгода. При этом ее супруг не раскрывает, вернулся ли он в Украину и не появляется на публике.

«Со светлым праздником Пасхи вас. Хочу пожелать всей Украине мира и покоя. Пусть светлый праздник наполнит сердца любовью и надеждой на лучшее будущее. Этот праздник напоминает нам, что добро и вера всегда побеждают зло и страдания. Берегите себя и своих близких, поддерживайте и помните о тех, кто нуждается в помощи.

Нашим защитникам Вооруженных Сил Украины хочу пожелать мужества и силы, которые необходимы, чтобы защищать нашу страну каждый день» - написала Настя.

В сети часть поддержала поздравления, а другая же не обошлась без критики:

«Воистину воскрес; Спасибо, взаимно; И тебя с праздником; как там наш патриот потап?; Где потапка?; Фото не очень для праздника; Где твой живот? И снова одна, Потап где-то далеко-далеко».

Ранее Настя честно ответила на вопрос о разводе, и тем самым положила конец всем разговорам на эту тему.

"Мы не разводимся с мужем. Не разводились и не будем. Пока что точно. Когда мы решим что-то изменить, то вы будете первыми, кто об этом узнает. У нас все хорошо, ничего не изменилось", - призналась Каменских.

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