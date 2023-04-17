Олена Шоптенко вирішила не відставати від зіркових колег і привітала українців зі святом Великодня. Зірка опублікувала фотографію з пасками та сином у своєму Інстаграмі.
"З Великоднем, дорогі. Нехай це непереможне світло живе всередині кожного з нас. Де б ви не були зараз, ніщо не здатне його забрати. Ми всі одна сім'я, яка скоро знову збереться разом. І не перестане дякувати всім, хто бореться за нашу свободу щодня", - написала зірка та продублювала свої привітання англійською мовою.
Фанати, включаючи Євгена Кота, дружину Дмитра Монатика, Ілону Гвоздєву та Юрія Горбунова, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Добре відсвяткувати! Христос воскрес!";
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"Христос воскрес, Оленочка вітаю зі святом Вашу родину, миру, перемоги, Вам творчих успіхів!";
"Ви щира та справжня. Ваші привітання викликали сльози. Будьте здорові ви та дитина!";
"Дорога Сестренка, вітаю тебе зі святом, бажаю щастя, кохання, здоров'я та усвідомленості";
"Боже мій, яка маленька чарівна принцеса ти";
"Пасха! Коли вже люди навчаться…".
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розповіла про сина, якого вигнали із садка
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