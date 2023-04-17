Алена Шоптенко решила не отставать от звездных коллег и поздравила украинцев с праздником светлой Пасхи. Звезда опубликовала фотографию с пасками и сыном в своем Инстаграм.

"С Пасхой, дорогие. Пусть этот непобедимый свет живет внутри каждого из нас. Где бы вы ни были сейчас, ничто не способно его забрать. Мы все одна семья, которая скоро снова соберется вместе. И не перестанет благодарить всех, кто борется за нашу свободу каждый день", - написала звезда и продублировала свои поздравления на английском языке.

Фанаты, включая Евгения Кота, жену Дмитрия Монатика, Илону Гвоздеву и Юрия Горбунова, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошо отпраздновать! Христос воскрес!";

"Христос воскрес, Аленочка поздравляю с праздником Вашу семью, мира, победы, Вам творческих успехов!";

"Вы искренняя и настоящая. Ваши поздравления вызывали слезы. Будьте здоровы вы и ребенок!";

"Дорогая Сестренка, поздравляю тебя с праздником, желаю счастья, любви, здоровья и осознанности";

"Боже мой, какая маленькая волшебная принцесса ты";

"Великдень! Когда уже люди научатся…".

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