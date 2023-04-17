Андрій Данилко зізнається, що "це, звичайно, жахливо", пише Politeka.net.

«І мені у таких випадках шкода організаторів. Форс-мажор такий. У Неаполі я взагалі не говорив. І, звичайно, довелося вколоти подвійну дозу препарату, після якого я, на жаль, не міг взагалі розмовляти. Але я так більше не робитиму ніколи», - розповів Данилко в інтерв'ю «Голос Америки» .

За словами Данилка, триває другий тиждень з того моменту, як він нарешті почав розмовляти.

«А то я взагалі не розмовляв! Я вже мовчу щодо співу», - згадує артист.

Данилко також розповів про слова, які йому сказав лікар: "Андрію, ще раз подібна ситуація і ви можете втратити голос назавжди".

«І тому момент жалю або незручності… На жаль, але це так. Ми не молодіємо. Працюємо ми на повну котушку. Звісно, ​​такий графік із цими переїздами. І це дуже складно», - зізнається Данилко.

Артист каже, що зараз він займається собою.

«Я зараз, коли виїжджаю в тур… У мене за цей місяць була така зміна в голові: «Оце я робити не буду, ось це я їсти не буду, ось у цю компанію я більше не піду». Тобто треба займатися собою. Стало складніше, звісно. Саме з цими переїздами», - зізнається Андрій Данилко все ще охриплим голосом.

Нагадаємо, знесиленого Андрія Данилка зі сцени забрали на руках, фото.

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