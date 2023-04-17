Андрей Данилко признается, что «это, конечно, ужасно», пишет Politeka.net.

«И мне в таких случаях жаль организаторов. Форс-мажор такой. В Неаполе я вообще не говорил. И, конечно, пришлось уколоть двойную дозу препарата, после которого я, к сожалению, уже не мог вообще говорить. Но я так больше делать не буду никогда», - рассказал Данилко в интервью «Голос Америки».

По словам Данилко, идет вторая неделя с того момента, как он наконец начал разговаривать.

«А то я вообще не говорил! Я уже молчу по поводу пения», - вспоминает артист.

Данилко также рассказал о словах, которые ему сказл врач: "Андрей, еще раз подобная ситуация и вы можете лишиться голоса навсегда".

«И поэтому момент жалейства или неудобства… К сожалению, но это так. Мы все не молодеем. Работаем мы на полную катушку. Конечно, такой график с этими переездами. И это очень сложно», - признается Данилко.

Артист говорит, что сейчас он занимается собой.

«Я сейчас, когда выезжаю в тур… У меня за этот месяц была такая перемена в голове: «Вот это я делать не буду, вот это я есть не буду, вот в эту компанию я больше не пойду». То есть, надо заниматься собой. Стало сложнее, конечно. Именно с этими переездами», - признается Андрей Данилко все еще охрипшим голосом.

Напомним, обессиленного Андрея Данилко со сцены унесли на руках, фото.

Также сообщалось, что Сердючка наглядко показала, что вытворяли украинцы в Неаполе.

Кроме того, Politeka.net писала о проблемах со здоровьем Андрея Данилко.