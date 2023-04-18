22-річна Катя Поплавська - нова обраниця Володимира Відспачука, яка зараз із ним відпочиває за містом. Зірка вирішила поділитися відео у своєму Інстаграмі, як подруга копіює Катю Осадчу і ставить йому незручні питання.

"Сенсаційні новини на сьогодні", - написано було на новому сторісі.

"Доброго вечора, з вами я, Катя Осадча і це програма "Світське життя". Сьогодні ми поговоримо про Володимира Остапчука та його 22-річну, яка на 16 років за 38-річного Остапчука", - розповіла Катя Поплавська у відео.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук – успішний український телеведучий, який був двічі одружений. Спочатку його обраницею була Олена Войченко, яка йому народила двох дітей, а другою була нотаріус Христина, з якою Остапчук розлучився минулого року. Після цього зірка довго мовчала про свої стосунки, а нещодавно стало відомо, що телеведучий зустрічається з 22-річною Катериною Поплавською, для якої він був першим чоловіком. А до того Остапчук розповів, чому хотів емігрувати до Канади.

"У 2016 році я майже виїхав з України до Канади. Бо не хотів, щоб мої діти росли в цій системі. Я її просто ненавидів. Систему, де можна купити, продати, намалювати, домовитися. Вау влаштувався по життю". І система була всюди. Простий тест: "хто з вас здавав на права, а не купив/подарували/домовився?", - Написав зірка.

Нагадаємо, Остапчук показав, як святкував Великдень зі своєю 22-річною обраницею.

А ще Politeka писала, що Володимир Остапчук поділився рецептом панкейків

Також Politeka повідомляла, що нової обраниці Володимира Остапчука вже висловлюють співчуття.