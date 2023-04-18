22-летняя Катя Поплавская - новая избранница Владимира Отспачука, которая сейчас с ним отдыхает за городом. Звезда решил поделится видео в своем Инстаграм, как подружка копирует Катю Осадчую и задает ему неудобные вопросы.
"Сенсационные новости на сегодня", - написано было на новом сторис.
"Добрый вечер, с вами я, Катя Осадчая и это программа "Світське життя". Сегодня мы поговорим о Владимире Остапчуке и его 22-летнюю, которая на 16 лет за 38-летнего Остапчука", - рассказала Катя Поплавская в видео.
Стоит отметить, что Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который был дважды женат. Сначала его избранницей была Елена Войченка, которая ему родила двоих детей, а второй была нотариус Кристина, с которой Остапчук развелся в прошлом году. После этого звезда долго молчал о своих отношениях, а недавно стало известно, что телеведущий встречается с 22-летней Екатериной Поплавской, для которой он был первым мужчиной. А до этого Остапчук рассказал, почему хотел эмигрировать в Канаду.
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"В 2016 году я почти выехал из Украины в Канаду. Ибо не хотел, чтобы мои дети росли в этой системе. Я ее просто ненавидел. Систему, где можно купить, продать, нарисовать, договориться. Где чиновник безнаказан, где быть депутатом это «вау устроился по жизни». И система была повсюду. Простой тест: "кто из вас сдавал на права, а не купил/подарили/договорился?", - написал звезда.
Напомним, Остапчук показал, как праздновал Пасху со своей 22-летней избранницей
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