Олена Шоптенко вирішила показати, як займається спортом. Зірка опублікувала відповідні кадри в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Найкраща година для себе, особисто для мене, це година наодинці в залі. Коли я можу повністю віддатися тілу і відчути його, знаю, що воно завжди відображає мій стан краще за розум", - розповіла Шоптенко під кадрами, де активно тренувалася на килимку для спорту.

А до цього зірка опублікувала фото, де позувала у костюмі. Альона зробила селфі перед дзеркалом.

"18.04 19:00. Якщо ви провели Великдень разом із батьками, то тема нашого завтрашнього прямого ефіру може бути актуальною для нас", - зазначила зірка, розповідаючи про свою майбутню бесіду з фанатами.

А до цього зірка "Танців зі зірками" привітала українців зі святом. Шоптенко опублікувала фото зі своїм сином в Інстаграмі.

"З Великоднем, дорогі. Нехай це непереможне світло живе всередині кожного з нас. Де б ви не були зараз, ніщо не здатне його забрати. Ми всі одна сім'я, яка скоро знову збереться разом. І не перестане дякувати всім, хто бореться за нашу свободу щодня", - звернулася до українців зірка.

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