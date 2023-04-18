Олена Шоптенко вирішила показати, як займається спортом. Зірка опублікувала відповідні кадри в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Найкраща година для себе, особисто для мене, це година наодинці в залі. Коли я можу повністю віддатися тілу і відчути його, знаю, що воно завжди відображає мій стан краще за розум", - розповіла Шоптенко під кадрами, де активно тренувалася на килимку для спорту.
А до цього зірка опублікувала фото, де позувала у костюмі. Альона зробила селфі перед дзеркалом.
"18.04 19:00. Якщо ви провели Великдень разом із батьками, то тема нашого завтрашнього прямого ефіру може бути актуальною для нас", - зазначила зірка, розповідаючи про свою майбутню бесіду з фанатами.
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А до цього зірка "Танців зі зірками" привітала українців зі святом. Шоптенко опублікувала фото зі своїм сином в Інстаграмі.
"З Великоднем, дорогі. Нехай це непереможне світло живе всередині кожного з нас. Де б ви не були зараз, ніщо не здатне його забрати. Ми всі одна сім'я, яка скоро знову збереться разом. І не перестане дякувати всім, хто бореться за нашу свободу щодня", - звернулася до українців зірка.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розповіла про сина, якого вигнали із садка
А ще Politeka писала, що зірка "Танців із зірками" Шоптенко показала, як лікується із сином
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