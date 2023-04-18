Алена Шоптенко решила показать, как занимается спортом. Звезда опубликовала соответствующие кадры в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Самый лучший час для себя, лично для меня, это час наедине в зале. Когда я могу полностью отдаться телу и почувствовать его, знаю, что оно всегда отображает мое состояние лучше, чем разум", - рассказала Шоптенко под кадрами, где активно тренировалась на коврике для спорта.
А до этого звезда опубликовала фото, где позировала в костюме. Алена сделала селфи перед зеркалом.
"18.04 19:00. Если вы провели Пасху вместе с родителями, то тема нашего завтрашнего прямого эфира может быть актуальной для нас", - отметила звезда, рассказывая о своей будущей беседе с фанатами.
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А до этого звезда "Танців з зірками" поздравила украинцев с праздником. Шоптенко опубликовала фото со своим сыном в Инстаграм.
"С Пасхой, дорогие. Пусть этот непобедимый свет живет внутри каждого из нас. Где бы вы ни были сейчас, ничто не способно его забрать. Мы все одна семья, которая скоро снова соберется вместе. И не перестанет благодарить всех, кто борется за нашу свободу каждый день", - обратилась к украинцам звезда.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала про сына, которого выгнали из садика
А еще Politeka писала, что звезда "Танців з зірками" Шоптенко показала, как лечится с сыном
Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танці з зірками" высказалась о мальчике, которого забрали в Чечню