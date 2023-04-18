Популярна співачка Тіна Кароль вирішила дати кілька корисних порад українцям. Для цього артистка опублікувала новий пост у Телеграм-каналі та представила фото без зайвої відвертості.

«Шлях тернистий, шлях бездоріжжям, шлях як лабіринт з людей та емоцій. Важко розібратися, де саме твій шлях? Просто йди, і ти знайдеш свою оселю, свій особистий простір.

А поки йдеш, усіх вітай і підніми з колін втомлених, згуртовуй із собою тих, хто в пошуку так само, як і ти, не бійся плакати публічно, тільки не зупиняйся, просто йди! Дорогу знаходить той, хто йде» - написала Тіна.

У мережі почали висловлювати свою думку, не забувши про компліменти артистці:

«Тина ти красуня; Дякую; Хто слухає та чує!; Сумували за такою Тіною; добре, я пішла у бік зазимтя; Я з тобою, ти зараз де? які мудрі та потрібні слова!; Хороші слова ... такі як сама Тіна ... впевнена в собі і Красива жінка зі стрижнем! ».

Останнім часом знаменитість вважає за краще робити селфі перед дзеркалом, і нещодавно вона опублікувала кілька нових знімків у Telegram, де була зафіксована в кежуальному одязі і демонструвала свій пружний засмаглий животик.

Тіна також похвалилася спортивними формами та засмаглою спиною. Відомо, що артистка багато часу приділяє тренуванням і піклується про свою фізичну форму.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.