Популярная певица Тина Кароль решила дать несколько полезных советов украинцев. Для этого артистка опубликовала новый пост в Телеграмм-канале и представила фото без лишней откровенности.

«Путь тернистый, путь по бездорожью, путь как лабиринт из людей и эмоций. Сложно разобраться, где именно твой путь? Просто иди, и ты найдешь свой дом, свое личное пространство.

А пока идешь, всех приветствуй и подними с колен уставших, сплачивай с собой тех, кто в поиске так же, как и ты, не бойся плакать публично, только не останавливайся, просто иди! Дорогу находит идущий» - написала Тина.

В сети принялись выражать свое мнение, не забыв о комплиментах артистке:

«Тина ты красавица; Спасибо; Кто слушает и слышит!; Скучали за такой Тиной; хорошо, я пошла в сторону зазимья; Я с тобой, ты сейчас где?; какие мудрые и нужные слова!; Хорошие слова…такие как сама Тина… уверена в себе и Красивая женщина со стержнем!».

В последнее время знаменитость предпочитает делать селфи перед зеркалом, и недавно она опубликовала несколько новых снимков в Telegram, где была запечатлена в кежуальной одежде и демонстрировала свой упругий загорелый животик.

Тина также похвасталась спортивными формами и загорелой спиной. Известно, что артистка уделяет много времени тренировкам и заботится о своей физической форме.

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Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

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