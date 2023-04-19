Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолій продовжує залишатися в країні, підтримувати військових, а також записує досить актуальні інтерв'ю. На цей раз Анатолій вирішив поспілкуватися з молодим поколінням, на яке війна вже вплинула досить сильно.
Ведучий поцікавився в одного з підлітків: що для нього було найстрашнішим – перші дні війни чи щось згодом:
Ні, там був один день, коли всю ніч були вибухи. Дуже близько до нашої оселі і ми всю ніч сиділи в підвалі до п'ятої ранку. Але там була така смішна ситуація... З сьомої години до п'ятої ранку. О п'ятій ще були вибухи, але ми вже не могли терпіти, бо дуже хотіли їсти. От і вийшли. Ось така ситуація» - з посмішкою поділився юнак.
У мережі українці поділилися своїми емоціями, написавши: «Усміхаюся крізь сльози».
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Також ведучий показала кадр із часів свого юнацтва та розповів, чим тодішні підлітки відрізнялися від сучасних.
"У свої 16 років я був у принципі щасливим підлітком. Звичайно, як у всіх, у мене був перехідний вік, але без зашкварів (ніякої поліції та втеч з дому). Я пам'ятаю, що єдиною глобальною проблемою, окрім стосунків з дівчатами, був Міленіум", - зізнається шоумен.
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