Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич продолжает оставаться в стране, поддерживать военных, а также записывает довольно актуальные интервью. В этот раз Анатолий решил пообщаться с молодым поколением, на которое война уже повлияла довольно сильно.

Ведущий поинтересовался у одного из подростков: что для него было самым страшным – первые дни войны или что-то позже:

«Нет, там был один день, когда всю ночь были взрывы. Очень близко к нашему дому и мы всю ночь сидели в подвале до пяти утра. Но там была такая смешная ситуация… С седьмого часа и до пяти утра. В пять еще были взрывы, но мы уже не могли терпеть, потому что очень хотели есть. Вот и вышли. Такая вот ситуация» - с улыбкой поделился юноша.

В сети украинцы поделились своими эмоциями, написав: «Улыбаюсь сквозь слезы».

Также ведущий показала кадр со времен своего юношества и рассказал, чем тогдашние подростки отличались от современных.

"В свои 16 лет я был в принципе счастливым подростком. Конечно, как у всех, у меня был переходный возраст, но без зашкваров (никакой полиции и побегов из дома). Я помню, что единственной глобальной проблемой, кроме отношений с девушками, был Миллениум", — признается шоумен.

Напомним, "Как вам идет украинский язык": Лобода удивила пронзительным исполнением нового хита.

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук поделился рецептом панкейков: "Девочки, ловите...".

Также Politeka писала, что "Моя лучшая награда": Jerry Heil похвасталась впечатляющим успехом ее музыки за год войны.