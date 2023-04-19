Український продюсер, ведучий та шоумен Ігор Кондратюк зізнався, чому люди не можуть залишити обговорення скандальної втікачі.

Ігор Кондратюк висловив свою думку про ганебне інтерв'ю Лорак журналістці, яка є російською пропагандисткою. Він зазначив у новому інтерв'ю 5 каналу, що Ані Лорак, яка раніше була знаковою артисткою, тепер отримала увагу з боку українців як зрадниця.

Кондратюк зазначив, що після того, як Лорак назвала війну Росії проти України "відбулося, що сталося", а також назвала Філіпа Кіркорова "старшим братом", вона зробила свій однозначний вибір. Кондратюк заявив, що цей вибір був, мабуть, не її власним, оскільки вона не має мізків на таке.

Він заявив, що для нього Ані Лорак померла, оскільки вона зробила однозначний вибір, протилежний інтересам України. Кондратюк також зазначив, що Лорак була доволі знаковою артисткою в українському шоу-бізнесі, тому багато людей продовжують звертати увагу на її дії.

Кондратюк зробив висновок, що Ані Лорак вже не заслуговує на увагу і повагу з боку української громадськості.

Раніше Кондратюк, який є багатодітним батьком, розповів, де зараз перебувають його діти та чим вони займаються.

«Сини роблять свої дрібні бізнеси. Донатять, монтують якісь соціальні ролики. Поки що ніхто не служить. Ми всі у четвертій хвилі мобілізації. Якщо настане черга, то і я піду. Я фахівець із радіолокаційної станції», – додав артист.

Нагадаємо також, що Ігор Кондратюк не засуджує тих, хто виїхав з України.

Крім того, Politeka.net писала, що Кондратюк нагадав про минуле деяких артисток.

Також повідомлялося, що Ігор Кондратюк показав, як виглядав у 90-х роках.