Украинский продюсер, ведущий и шоумен Игорь Кондратюк признался, почему люди не могут оставить обсуждения скандальной беглянки.

Игорь Кондратюк выразил свое мнение о позорном интервью Лорак журналистке, которая является российской пропагандисткой. Он отметил в новом интервью 5 каналу, что Ани Лорак, которая ранее была знаковой артисткой, теперь получила внимание со стороны украинцев как предательница.

Кондратюк отметил, что после того, как Лорак назвала войну россии против Украины "произошло, что произошло", а также назвала Филиппа Киркорова "старшим братом", она сделала свой однозначный выбор. Кондратюк заявил, что этот выбор был, вероятно, не ее собственным, так как у нее нет мозгов на такое.

Он заявил, что для него Ани Лорак умерла, так как она сделала однозначный выбор, который был противоположен интересам Украины. Кондратюк также отметил, что Лорак была достаточно знаковой артисткой в украинском шоу-бизнесе, поэтому многие люди продолжают обращать внимание на ее действия.

Кондратюк заключил, что Ани Лорак уже не заслуживает внимания и уважения со стороны украинской общественности.

Ранее Кондратюк, который является многодетным отцом, рассказал, где сейчас находятся его дети и чем они занимаются.

«Сыновья делают свои мелкие бизнесы. Донатят, монтируют какие-то социальные ролики. Пока никто не служит. Мы все в четвертой волне мобилизации. Если настанет черед, то и я пойду. Я специалист по радиолокационной станции», – добавил артист.

Напомним также, что Игорь Кондратюк не осуждает выехавших из Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк напомнил о прошлом некоторых артисток.

Также сообщалось, что Игорь Кондратюк показал, как выглядел в 90-е годы.