Цього разу на своїй сторінці у Instagram Ектор Хіменес-Браво показав емоційні кадри. Під час прогулянки зі своїм домашнім улюбленцем вони натрапили на досить неприємну знахідку. Це могло бути також і небезпечно, адже на місці колишнього розміщення позицій окупантів могли залишатися розтяжки, які раніше не раз залишали для навмисного травмування громадян.

Українські служби тривалий час займалися розмінуванням територій Київської області. Це і снаряди, що не розірвалися, і залишки вибухівки, і міні-розтяжки. Зокрема, часто фіксував міни-розтяжки, які були у будинках, в окопах, на вулицях та навіть на речах біля зруйнованих будівель.

“Знаєте, що це? Це те, що ми знайшли з Лупітою, вирушивши на прогулянку. А ще побачили ось таке. Можливо, це були позиції, з яких обстрілювалося наше місто. А тепер уявіть, скільки наслідків залишилося і залишиться по всій території від цих терористів. Те, що ми побачили – лише невелика частина» - написав Ектор.

Також суддя "Майстер Шеф" показав відео, як він прямо в машині грав навбитки із загадковою дівчиною. Її обличчя Хіменес-Браво не показав, а голос за допомогою спеціального ефекту змінив невпізнанність. Зірковий шеф програв, тому одразу з'їв яйце, поки у нього на колінах сидів песик Лупіта.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.