В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал эмоциональные кадры. Во время прогулки со своей домашней питомицей они натолкнулись на довольно неприятную находку. Это могло быть также и опасно, ведь на месте бывшего размещения позиций оккупантов могли оставаться растяжки, которые они ранее не раз оставляли для намеренного травмирования граждан.

Украинские службы долгое время занимались разминированием территорий в Киевской области. Это и неразорвавшиеся снаряды, и остатки взрывчатки, и мини-растяжки. В частности, часто фиксировал мины-растяжки, которые были в домах, в окопах, на улицах и даже на вещах возле разрушенных зданий.

«Знаете, что это? Это то, что мы нашли с Лупитой, отправившись на прогулку. А еще увидели вот такое. Возможно, это были позиции, с которых обстреливался наш город. А теперь представьте, сколько последствий осталось и еще останется по всей территории от этих террористов. То, что мы увидели – лишь малая часть» - написал Эктор.

Также судья "Мастер Шеф" показал видео, как он прямо в машине играл навбитки с загадочной девушкой. Ее лицо Хименес-Браво не показал, а голос с помощью специального эффекта изменил до неузнаваемости. Звездный шеф проиграл, поэтому сразу съел яйцо, пока у него на коленях сидела собачка Лупита.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.