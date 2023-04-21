Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав важкі кадри з українськими захисниками, котрі для багатьох стали героями у Маріуполі. Кулінар опублікував символічний ролик із передовою.

«86 днів – це багато чи мало? А якщо скажу, що саме стільки наші воїни тримали оборону на Азовсталі? Ці події завжди слід пам'ятати та згадувати, адже це приклад мужності, непохитності та сили духу українського народу.

Підготував добірку цитат людей, які на власні очі бачили, як оборонялася Азовсталь. Ці спогади, що залишилися, не залишать байдужими» - написав Ектор.

У мережі одразу ж обговорили: «Страшне горе на всі покоління 😭 вічна слава героям; скільки ще людей після одного пекла потрапили до іншого полону; Боже мій як боляче дивитись на воїнів; мій рідний Маріуполь, тепер стоїть на кістках».

Раніше під час прогулянки зі своїм домашнім улюбленцем вони натрапили на досить неприємну знахідку. Це могло бути також і небезпечно, адже на місці колишнього розміщення позицій окупантів могли залишатися розтяжки, які раніше не раз залишали для навмисного травмування громадян.

“Знаєте, що це? Це те, що ми знайшли з Лупітою, вирушивши на прогулянку. А ще побачили таке» - написав Ектор.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво із "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для світу.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво із "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

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