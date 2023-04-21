В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал тяжелые кадры с украинскими защитниками, которые для многих стали героями в Мариуполе. Кулинар опубликовал символичный ролик с передовой.

«86 дней – это много или мало? А что если скажу, что именно столько наши воины держали оборону на Азовстали? Эти события всегда следует помнить и вспоминать, ведь это пример мужества, несгибаемости и силы духа украинского народа.

Подготовил подборку цитат людей, которые своими глазами видели, как оборонялась Азовсталь. Эти оставшиеся воспоминания не оставят равнодушными» - написал Эктор.

В сети сразу же обсудили: «Страшное горе на все поколения 😭 вечная слава героям; сколько еще людей после одного ада попали в другой плен; Боже мой как больно смотреть на воинов; мой родной Мариуполь, теперь стоит на костях».

Ранее во время прогулки со своей домашней питомицей они натолкнулись на довольно неприятную находку. Это могло быть также и опасно, ведь на месте бывшего размещения позиций оккупантов могли оставаться растяжки, которые они ранее не раз оставляли для намеренного травмирования граждан.

«Знаете, что это? Это то, что мы нашли с Лупитой, отправившись на прогулку. А еще увидели вот такое» - написал Эктор.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.