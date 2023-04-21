Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка кілька років тому принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала добірку фото з особистого архіву, на яких показала свою родину та розповіла про сакральну традицію.

Так, серед знімків можна побачити фото Джамали у день весілля – вона у гарній білій сукні з незвичайною фатою, яка, мабуть, за традицією, покриває всю голову, як хустку. Також на знімках можна побачити рідних артистки, серед яких її кохана бабуся у теплиці із тюльпанами.

У підписі до публікації Джамала розповіла про свято її сім'ї – Рамадан та поділилася своїми спогадами:

"Рамадан для мене завжди був святом зустрічі із моєю прабабусею Назилхан, потім з бабусею Єдіє та дідусем Айяром. Дідусь щоразу тримав при собі дві фотографії, в яких ледве можно було розгледіти обличчя. Такі старі вони були на фото, його і батько і дядько, яких він майже не памʼятав, але хотів зберегти памʼять про них. Рамадан – це про смачну вечерю, на якій ми їли плов або сарма. Рамадан – про традицію віри в те, що тебе почує Всевишній та прийме твої молитви. Рамадан – це про те, що мрії здійсняться. Для мене він завжди був та залишається моментом чудес. Свято триває три дні та головною його метою є допомога тим, хто цього потребує. Від щирого серця я попрошу знову миру для України та щастя і здоров‘я для всіх дітей".

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