Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, которая несколько лет назад принесла Украине победу на Евровидении, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила подборку фото из личного архива, на которых показала свою семью и рассказала о сакральной традиции.

Так, среди снимков можно увидеть фото Джамалы в день свадьбы – она в красивом белом платье с необычной фатой, которая, видимо, по традиции, покрывает всю голову, как платок. Также на снимках можно увидеть родных артистки, среди которых ее любимая бабушка в теплице с тюльпанами.

В подписи к публикации Джамала рассказала о празднике ее семьи – Рамадан и поделилась своими воспоминаниями:

"Рамадан для меня всегда был праздником встречи с моей прабабушкой Назилхан, потом с бабушкой Едие и дедушкой Айяром. Дедушка каждый раз держал при себе две фотографии, в которых едва можно было разглядеть лицо. Такие старики они были на фото, его и отец, и дядя, которых он почти не помнил, но хотел сохранить память о них. Рамадан – это о вкусном ужине, на котором мы ели плов или сарма. Рамадан – о традиции веры в то, что тебя услышит Всевышний и примет твои молитвы. Рамадан – это о том, что мечты сбудутся. Для меня он всегда был и остается моментом чудес. Праздник длится три дня и главной его целью является помощь нуждающимся. От всего сердца я попрошу снова мира для Украины и счастья и здоровья для всех детей".

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