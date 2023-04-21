Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатолич поділився архівним кадром із дитиною, вразивши прихильників. Як правило, ведучий вважає за краще розповідати про найгучніші новини, але цього разу вирішив трохи поговорити про своїх близьких.

«Ну треба ж, як мені пощастило з таким сином... Напевно, щось хороше зробив у минулому житті. Або в цій» - написав Анатолій під кадром із дитиною.

У мережі були зворушені такою увагою, у тому числі й колега Анатолія, провідна Ольга Цибульська:

«Який хлопчик ❤; Нехай росте здоровим на радість батькам!; Хлопчик схожий на тата, а дівчатка на маму. А всі дуже красиві красені; У прекрасних людей чудові діти. Вітаю Вас із синочком, а синочок із чудовим татом; Ви тут схожі на Томмі Шелбі));

Я закохана у вашого сина); маленький Анатолій; Гарні 💙💛; Хороші хлопці; Який хлопчик!".

Раніше ведучий поцікавився в одного з підлітків: що для нього було найстрашнішим – перші дні війни чи щось згодом:

Ні, там був один день, коли всю ніч були вибухи. Дуже близько до нашої оселі і ми всю ніч сиділи в підвалі до п'ятої ранку. Але там була така смішна ситуація... З сьомої години до п'ятої ранку. О п'ятій ще були вибухи, але ми вже не могли терпіти, бо дуже хотіли їсти. От і вийшли. Ось така ситуація» - з посмішкою поділився юнак.

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