Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич поделился архивным кадром с ребенком, впечатлив поклонников. Как правило, ведущий предпочитает рассказывать о самых громких новостях, но в этот раз решил немного поговорить о своих близких.

«Ну надо же, как мне повезло с таким сыном... Наверняка что-то хорошее сделал в прошлой жизни. Или в этой» - написал Анатолий под кадром с ребенком.

В сети были тронуты таким вниманием, в том числе и коллега Анатолия, ведущая Ольга Цибульская:

«Какой мальчик❤; Пусть растет здоровым к радости родителям!; Мальчик похож на папу, а девочки на маму. А все очень красивые –красавчики; У прекрасных людей прекрасные дети. Поздравляю Вас с сынишкой, а сынишка с великолепным папой; Вы здесь похожи на Томми Шелби));

Я влюблена в вашего сына); маленький Анатолич; Красивые 💙💛; Хорошие парни; Какой мальчик!».

Ранее ведущий поинтересовался у одного из подростков: что для него было самым страшным – первые дни войны или что-то позже:

«Нет, там был один день, когда всю ночь были взрывы. Очень близко к нашему дому и мы всю ночь сидели в подвале до пяти утра. Но там была такая смешная ситуация… С седьмого часа и до пяти утра. В пять еще были взрывы, но мы уже не могли терпеть, потому что очень хотели есть. Вот и вышли. Такая вот ситуация» - с улыбкой поделился юноша.

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

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