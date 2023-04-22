Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів про незвичайну зустріч, яку організовував у рамках допомоги для переселенців та українських захисників. За словами Ектора, він не лише відвіз гуманітарну допомогу, а й сам отримав маленькі подарунки від людей, що його неймовірно зворушило.

За словами Ектора, перед Великоднем вони з цілою командою зробили невелику добру справу та привітали з майбутнім святом 200 переселенців із Бахмута та Краматорська, військових на фронті (передавались через волонтерів) та поранених бійців у шпиталі.

Після того, як вони передали гуманітарну допомогу, то самі отримали позитивні емоції:

«Був приємно здивований, коли отримав презент у відповідь: до мене просто підійшли і вручили серце з бісеру, браслет і банку огірків з перваком. Дякую за це. Окремо згадаю ще зовсім маленького хлопчика у вишиванці. Не втримався і зробив із ним селфі. Рівень благодаті на фото зашкалює», - зізнався Ектор.

Раніше під час прогулянки зі своїм домашнім улюбленцем вони натрапили на досить неприємну знахідку. Це могло бути також і небезпечно, адже на місці колишнього розміщення позицій окупантів могли залишатися розтяжки, які раніше не раз залишали для навмисного травмування громадян.

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