В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал о необычной встрече, которую организовывал в рамках помощи для переселенцев и украинских защитниках. По словам Эктора, он не только отвез гуманитарную помощь, но и сам получил маленькие подарки от людей, что его неимоверно тронуло.

По словам Эктора, перед Пасхой они с целой командой сделали небольшое доброе дело и поздравили с предстоящим праздником 200 переселенцев из Бахмута и Краматорска, военных на фронте (передавали через волонтеров) и раненых бойцов в госпитале.

После того, как они передали гуманитарную помощь, то и сами получили положительные эмоции:

«Был приятно удивлен, когда получил ответный презент: ко мне просто подошли и вручили сердечко из бисера, браслет и банку огурцов с перваком. Спасибо за это. Отдельно вспомню еще совсем маленького мальчика в вышитой рубашке. Не удержался и сделал с ним селфи. Уровень благодати на фото зашкаливает» - признался Эктор.

Ранее во время прогулки со своей домашней питомицей они натолкнулись на довольно неприятную находку. Это могло быть также и опасно, ведь на месте бывшего размещения позиций оккупантов могли оставаться растяжки, которые они ранее не раз оставляли для намеренного травмирования граждан.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.