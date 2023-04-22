Співачка Камалія звернулася до колишнього чоловіка-мільярдера, поділившись фото у своєму блозі.

Камалія , яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком-мільярдером, звернулася до нього у важливий день. Зірка опублікувала новий пост у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Вітаю Захура та всіх мусульман із закінченням священного місяця Рамадан! Ід Мубарак! Приємного апетиту та халви!

І дякую Пакистану за допомогу нашій Україні!", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

"Вітаю шановного Захура та мусульман. Дякую Пакистану! А Вам велике дякую за все, що Ви робите для нас, народу та для нашої України";

"Вітаємо!!! І щиро Дякую Пакистану за підтримку, допомогу, за небайдужість!!! Миру Вам, кохання та процвітання!!! З любов'ю з України!";

"Дякую Камалії, Зухурі. Дукуємо Пакистану за допомогу Україні";

"Мудра і добра людина Камалія! Бажаю вам і вашим близьким щастя, добра, тепла, здоров'я, миру всім нам і Перемоги";

"Ви дуже красива, краса від Бога. Ангела охоронця вам та вашій родині";

"Вітаю вашу родину, нехай ангел охоронець буде завжди поруч";

"Дорога Камалія, я також вітаю Вашу родину та бажаю доброго здоров'я, згоди, довголіття".

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