Камалия, которая недавно заявила о разводе с мужем-миллиардером, обратилась к нему в важный день. Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Поздравляю Захура и всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадан! Ид Мубарак! Приятного аппетита и халвы!

И благодарю Пакистан за помощь нашей Украине!", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Поздравляю уважаемого Захура и мусульман. Спасибо Пакистану! А Вам огромное спасибо за все, что Вы делаете для нас, народа и для нашей Украины";

"Поздравляем!!! И искренне Спасибо Пакистану за поддержку, помощь, за неравнодушие!!! Мира Вам, любви и процветания!!! С любовью из Украины!";

"Спасибо Камалие, Зухуре. Дукируем Пакистану за помощь Украине";

"Мудрый и добрый человек Камалия! Желаю вам и вашим близким счастья, добра, тепла, здоровья, мира всем нам и Победы";

"Вы очень красивая, красота от Бога. Ангела охранника вам и вашей семье";

"Приветствую вашу семью, пусть ангел охранник будет всегда рядом";

"Дорогая Камалия, я также поздравляю Вашу семью и желаю доброго здоровья, согласия, долголетия".

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