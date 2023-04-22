Популярна українська ведуча Лілія Ребрик в інтерв'ю для ЖВЛ вирішила розповісти детальніше про її особисте життя із чоловіком. Як правило, артистка намагається тримати особисте життя подалі від уваги камер (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Ребрик підкреслила, що у них із чоловіком, як і раніше, дуже теплі стосунки, вони намагаються це підтримувати. Ведуча поділилася, що на початку війни їхня родина стала ще міцнішою.

«У нього є така риса: взяв і не може бути інакше. Все, ми ось так живемо, купили іншу квартиру, хоч у мене квартира – за неї ще кредит виплачували. А він каже: ні, ми свою з нуля зробимо, свій кредит. І все так закрутилося» - зізнається Лілія.

Вона додала, що часто й знайомі намагаються знайти в їх сім'ї якісь недоліки:

«Не може бути, що не сваримося? Може! Ну можна ж сісти й домовитись, можна сісти й поговорити. Все з'ясувати, це запорука спілкування здорового» - зауважує ведуча.

Згадала Ребрик і про минуле, як доводилося багато працювати заради оцінок, але відмінницею вона подобалася далеко не всім.

"Пам'ятаю, як приходила до батьків і плакала дуже. Розповіла їм усі, батьки тоді підтримали мене, сказавши: Лілю, це життя, всім подобається неможливо. Не треба взагалі спілкуватися з такими людьми. І я досі живу за цим принципом!" - Примітила Лілія, згадавши про своє захоплення гімнастикою.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися у смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик сумно згадала про минулі часи, показавши події дворічної давності.

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